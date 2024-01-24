Republic Day 2024 wishes inspired by Bade Miyan Chote Miyan and other Bollywood movie dialogues
Vridhi Soodhan
Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2024
Bade Miyan Chote Miyan- Dil se soldier, dimaag se shaitan hain hum, bachke rehna humse, Hindustan Hain Hum.
Source: Bollywoodlife.com
Gadar- Hindustan zindabaad tha, zindabaad hai aur zindabaad rahega.
Source: Bollywoodlife.com
Raazi- Watan ke aagey kuch bhi nahi, khudh bhi nahi.
Source: Bollywoodlife.com
URI- Yeh Hindustan ab chup nahi behtega ... yeh naya Hindustan hai ... yeh ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi.
Source: Bollywoodlife.com
Rang De Basanti- Ab bhi jiska khoon na khaula, khoon nahin voh paani hai ... joh desh ke kaam na aaye woh bekaar jawani hai.
Source: Bollywoodlife.com
Bang Bang- Joh desh ke liye ladte hai ... unki maut ka countdown unki pehli saans ke saath shuru ho jaata hai.
Source: Bollywoodlife.com
Mangal Pandey- Ye aazaadi ki ladai hai, guzre huye kal ki aazaadi, aane wale kal ke liye.
Source: Bollywoodlife.com
Holiday- Jab wahan border par log apni neend ki parwah kiye bina jaagtey hai, tab tumhein yahan sheher mein chain ki neend aati hai.
Source: Bollywoodlife.com
Chak De! India- Mujhe states ke naam na sunayi dete hain na dikhayi dete hain, sirf ek mulk ka naam sunai deta hai… INDIA
Source: Bollywoodlife.com
Baby- Religion wala jo column hota hai , usme hum Bold aur CAPITAL me INDIAN likhte hai.
Source: Bollywoodlife.com
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