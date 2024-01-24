Republic Day 2024 wishes inspired by Bade Miyan Chote Miyan and other Bollywood movie dialogues

Vridhi Soodhan

Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2024

Bade Miyan Chote Miyan- Dil se soldier, dimaag se shaitan hain hum, bachke rehna humse, Hindustan Hain Hum.

Source: Bollywoodlife.com

Gadar- Hindustan zindabaad tha, zindabaad hai aur zindabaad rahega.

Source: Bollywoodlife.com

Raazi- Watan ke aagey kuch bhi nahi, khudh bhi nahi.

Source: Bollywoodlife.com

URI- Yeh Hindustan ab chup nahi behtega ... yeh naya Hindustan hai ... yeh ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi.

Source: Bollywoodlife.com

Rang De Basanti- Ab bhi jiska khoon na khaula, khoon nahin voh paani hai ... joh desh ke kaam na aaye woh bekaar jawani hai.

Source: Bollywoodlife.com

Bang Bang- Joh desh ke liye ladte hai ... unki maut ka countdown unki pehli saans ke saath shuru ho jaata hai.

Source: Bollywoodlife.com

Mangal Pandey- Ye aazaadi ki ladai hai, guzre huye kal ki aazaadi, aane wale kal ke liye.

Source: Bollywoodlife.com

Holiday- Jab wahan border par log apni neend ki parwah kiye bina jaagtey hai, tab tumhein yahan sheher mein chain ki neend aati hai.

Source: Bollywoodlife.com

Chak De! India- Mujhe states ke naam na sunayi dete hain na dikhayi dete hain, sirf ek mulk ka naam sunai deta hai… INDIA

Source: Bollywoodlife.com

Baby- Religion wala jo column hota hai , usme hum Bold aur CAPITAL me INDIAN likhte hai.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Republic Day 2024: Top 10 movies about British Raj in India to watch on OTT

 

 Find Out More