Republic Day 2025: Sky Force to Gadar; Top 10 wishes inspired by Bollywood movie dialogues

Yashshvi Srivastava Source: Bollywoodlife.com | Jan 25, 2025

Republic day is celebrated across India with love, enthusiasm and patriotism. To make this day more amazing, we bring to you the best Bollywood Patriotic dialogues.

Sky Force- Padosiyon ko batana hoga ki hum bhi ghuskar maar sakte hai

Holiday- Jab wahan border par log apni neend ki parwah kiye bina jaagtey hai, tab tumhein yahan sheher mein chain ki neend aati hai.

Sam Bahadur- Amritsar ki paidaish hum, biwi Bombay ki hai, Dilli me kaam karta hun, isse zyada Indian kya ho sakta hum?

Lakshya- Ye Indian Army hain, hum dushmani mein bhi ek sharafat rakhte hai.

Rang De Basanti- Ab bhi jiska khoon na Khaula, khoon nahin voh paani hai…joh desh ke kaam na aaye woh bekar jawani hai.

URI- Yeh Hindustan ab chup nahi bethega…yeh naya Hindustan hai…yeh ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi.

Gadar- Hindustan zindabad tha, zindabad hai aur zindabad rahega.

Bade Miyan Chote Miyan- Dil se soldier, dimaag se shaitan hain hum, bachke rehna humse, Hindustan hain hum.

Raazi- Watan ke aage kuch bhi nahi, khud bhi nahi.

Baby- Religion wala jo column hota hai, usmein hum bold aur capital mein INDIAN likhte hain.

