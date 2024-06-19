Top 10 Hindi movies that are inspired by Shakespeare's works
Nishant
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 19, 2024
Angoor is inspired by The Comedy of Errors.
Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela reinterprets Romeo and Juliet.
Haider is an adaptation of Hamlet.
Qayamat Se Qayamat Tak draws inspiration from Romeo and Juliet.
Omkara adapts from Shakespeare’s Othello.
Maqbool is based on his famous work Macbeth.
Ishaqzaade is inspired by Romeo and Juliet.
Issaq also draws inspiration from Romeo and Juliet.
Cirkus takes its cue from The Comedy of Errors.
