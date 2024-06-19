Top 10 Hindi movies that are inspired by Shakespeare's works

Nishant Source: Bollywoodlife.com | Jun 19, 2024

Angoor is inspired by The Comedy of Errors.

Source: Bollywoodlife.com

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela reinterprets Romeo and Juliet.

Source: Bollywoodlife.com

Haider is an adaptation of Hamlet.

Source: Bollywoodlife.com

Qayamat Se Qayamat Tak draws inspiration from Romeo and Juliet.

Source: Bollywoodlife.com

Omkara adapts from Shakespeare’s Othello.

Source: Bollywoodlife.com

Maqbool is based on his famous work Macbeth.

Source: Bollywoodlife.com

Ishaqzaade is inspired by Romeo and Juliet.

Source: Bollywoodlife.com

Issaq also draws inspiration from Romeo and Juliet.

Source: Bollywoodlife.com

Cirkus takes its cue from The Comedy of Errors.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Top 7 blockbuster movies rejected by Salman Khan

 

 Find Out More