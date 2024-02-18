Top 10 most iconic movie dialogues that can be used in daily life for drama
Nishant
Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2024
Mere paas maa hai by Mamta in Mogambo Khush Hua
Source: Bollywoodlife.com
Kitne aadmi the? by Gabbar Singh in Sholay
Source: Bollywoodlife.com
Rishte mein toh hum tumhare baap lagte hain, naam hain Shahenshah, in Shahenshah.
Source: Bollywoodlife.com
Hum jahan khade hote hain, line wahi se shuru hoti hai by Gabbar Singh in Sholay.
Source: Bollywoodlife.com
Ja Simran, ja jee le apni zindagi by Raj in Dilwale Dulhania Le Jayenge.
Source: Bollywoodlife.com
Dosti ka ek usool hai, madam - no sorry, no thank you in Maine Pyar Kiya.
Source: Bollywoodlife.com
Mogambo khush hua by Amrish Puri in Mr. India.
Source: Bollywoodlife.com
Kutte, kaminey main tera khoon pee jaunga by Gabbar Singh in Sholay.
Source: Bollywoodlife.com
Parampara, Pratishtha, Anusashan by Mogambo in Mr. India.
Source: Bollywoodlife.com
Ek chutki sindoor ki keemat tum kya jano, Ramesh babu? in Karan Arjun.
Source: Bollywoodlife.com
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