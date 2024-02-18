Top 10 most iconic movie dialogues that can be used in daily life for drama

Nishant

Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2024

Mere paas maa hai by Mamta in Mogambo Khush Hua

Source: Bollywoodlife.com

Kitne aadmi the? by Gabbar Singh in Sholay

Source: Bollywoodlife.com

Rishte mein toh hum tumhare baap lagte hain, naam hain Shahenshah, in Shahenshah.

Source: Bollywoodlife.com

Hum jahan khade hote hain, line wahi se shuru hoti hai by Gabbar Singh in Sholay.

Source: Bollywoodlife.com

Ja Simran, ja jee le apni zindagi by Raj in Dilwale Dulhania Le Jayenge.

Source: Bollywoodlife.com

Dosti ka ek usool hai, madam - no sorry, no thank you in Maine Pyar Kiya.

Source: Bollywoodlife.com

Mogambo khush hua by Amrish Puri in Mr. India.

Source: Bollywoodlife.com

Kutte, kaminey main tera khoon pee jaunga by Gabbar Singh in Sholay.

Source: Bollywoodlife.com

Parampara, Pratishtha, Anusashan by Mogambo in Mr. India.

Source: Bollywoodlife.com

Ek chutki sindoor ki keemat tum kya jano, Ramesh babu? in Karan Arjun.

Source: Bollywoodlife.com

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