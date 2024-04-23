Top 7 South Indian actors who made remarkable cameos in Bollywood movies
Nishant
| Apr 23, 2024
As the trend of cameos continues in Bollywood, we have seen a lot of South Indian stars make a cameo appearance in Bollywood movies.
Prabhas appeared in a song with Sonakshi Sinha in Action Jackson and later starred in Saaho with Shraddha Kapoor.
Rana Dagubatti, recognized as Bhallaladeva from Baahubali, he had a role in "Yeh Jawaani Hai Deewani" as Naina's secret admirer.
Thalapathy Vijay made a cameo in Rowdy Rathore and danced with Akshay Kumar in iconic song Chin Ta Ta Chita Chita.
Rajinikanth, revered as a cinematic legend, he appeared as Chitti in Shah Rukh Khan's Ra.One.
R. Madhavan had brief appearances in Shah Rukh Khan and Anushka Sharma's Zero.
Nagarjuna, the veteran Telugu actor made cameo appearances in Zakhm and LOC Kargil.
Ram Charan made his cameo appearance in Salman Khan’s Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan during the song Yentamma.
