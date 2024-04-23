Top 7 South Indian actors who made remarkable cameos in Bollywood movies

Nishant Source: Bollywoodlife.com | Apr 23, 2024

As the trend of cameos continues in Bollywood, we have seen a lot of South Indian stars make a cameo appearance in Bollywood movies.

Source: Bollywoodlife.com

Prabhas appeared in a song with Sonakshi Sinha in Action Jackson and later starred in Saaho with Shraddha Kapoor.

Source: Bollywoodlife.com

Rana Dagubatti, recognized as Bhallaladeva from Baahubali, he had a role in "Yeh Jawaani Hai Deewani" as Naina's secret admirer.

Source: Bollywoodlife.com

Thalapathy Vijay made a cameo in Rowdy Rathore and danced with Akshay Kumar in iconic song Chin Ta Ta Chita Chita.

Source: Bollywoodlife.com

Rajinikanth, revered as a cinematic legend, he appeared as Chitti in Shah Rukh Khan's Ra.One.

Source: Bollywoodlife.com

R. Madhavan had brief appearances in Shah Rukh Khan and Anushka Sharma's Zero.

Source: Bollywoodlife.com

Nagarjuna, the veteran Telugu actor made cameo appearances in Zakhm and LOC Kargil.

Source: Bollywoodlife.com

Ram Charan made his cameo appearance in Salman Khan’s Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan during the song Yentamma.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Top 8 romance movies based on real-life love stories

 

 Find Out More