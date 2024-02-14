Valentine’s Day 2024: Top 10 romantic dialogues from Hindi movies to impress your love today
Vridhi Soodhan
Source: Bollywoodlife.com | Feb 14, 2024
“Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai” – Om Shanti Om.
Source: Bollywoodlife.com
“Mai aur meri tanhai, aksar ye baaten karte hain, tum hoti to kaisa hota, tum ye kahti, tum wo kahti, tum is baat pe hairaan hoti, tum us baat pe kitni hansti.” – Silsila
Source: Bollywoodlife.com
“Hum se bachkar jaaoge kaise.. apne dil se hame nikaaloge kaise .. hum woh khushbu hai jo saason mein baste hain.. kud ki saanson ko rok paaoge kaise.”– Fanaa
Source: Bollywoodlife.com
“Waqt kisi ke liye nahi rukta, beet ta waqt hai, lekin kharch hum hote hain, aur iske pehle ki main poora kharch ho jauun, tere saath kuch waqt bitana chahta hoon….” – YJHD
Source: Bollywoodlife.com
"Yeh Zindagi Chal To Rahi Thi, Par Tere Aane Se Maine Jeena Shuru Kiya”– Aashiqui 2
Source: Bollywoodlife.com
“Har ishq ka ek waqt hota hai… Woh hamara waqt nahi tha… Par iska yeh matlab nahi ki woh ishq nahi tha” - Jab Tak Hai Jaan.
Source: Bollywoodlife.com
“Pyar, mohabbat, aashiqui sirf lafzon ke sivah aur kuch nahi … par jab woh mili … in lafzon ko mainne mil gaye”– Aashiqui 2.
Source: Bollywoodlife.com
“Uski ek muskurahat mere saare gham mitta degi” – Hum Dil De Chuke Sanam.
Source: Bollywoodlife.com
“Pyar toh bahut log karte hai; lekin mere jaisa pyar koi nahi kar sakta kyun ki kisi ke paas tum joh nahi ho”– Kal Ho Na Ho.
Source: Bollywoodlife.com
"Bade bade shehron mein aisi chhoti chhoti baatein hoti rehti hai Senorita" - DDLJ
Source: Bollywoodlife.com
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