69th National Film Awards 2023: Alia Bhatt, Kriti Sanon, Sardar Udham Singh and more wins from Hindi cinema

Alia Bhatt for Gangubai Kathiawadi to Kriti Sanon for Mimi and more, all the winners of the National Film Awards for the year 2021.Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2023
Vicky Kaushal starrer Sardar Udham wins.Source: Bollywoodlife.com
Vishnu Vardhan won the award for his direction in Shershaah.Source: Bollywoodlife.com
Preetisheel Singh D’Souza for Gangubai Kathiawadi.Source: Bollywoodlife.com
Vicky Kaushal starrer Sardar Udham wins again.Source: Bollywoodlife.com
Sardar Udham bags its 3rd award.Source: Bollywoodlife.com
Sanjay Leela Bhansali wins for Gangubai Kathiawadi.Source: Bollywoodlife.com
And it’s the fourth win for Sardar Udham.Source: Bollywoodlife.com
Sanjay Leela Bhansali and Utkarshini Vashishtha bagged the award for Gangubai Kathiawadi.Source: Bollywoodlife.com
Utkarshini Vashishtha and Prakash Kapadia for Gangubai Kathiawadi.Source: Bollywoodlife.com
Avik Mukhopadhyaya wins for Sardar Udham. It’s a fifth one.Source: Bollywoodlife.com
Pallavi Joshi wins for The Kashmir Files.Source: Bollywoodlife.com
Pankaj Tripathi wins for Mimi.Source: Bollywoodlife.com
Alia Bhatt has tied with Kriti Sanon for Gangubai Kathiawadi and Mimi.Source: Bollywoodlife.com
Vivek Agnihotri and Zee Studios for The Kashmir Files.Source: Bollywoodlife.com
R Madhavan for Rocketry: The Nambi Effect.Source: Bollywoodlife.com
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