69th National Film Awards 2023: Alia Bhatt, Kriti Sanon, Sardar Udham Singh and more wins from Hindi cinema

Alia Bhatt for Gangubai Kathiawadi to Kriti Sanon for Mimi and more, all the winners of the National Film Awards for the year 2021.

Shivani Pawaskar

Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2023

Best Hindi Film

Vicky Kaushal starrer Sardar Udham wins.

Source: Bollywoodlife.com

Special Jury award

Vishnu Vardhan won the award for his direction in Shershaah.

Source: Bollywoodlife.com

Best Makeup Artist

Preetisheel Singh D’Souza for Gangubai Kathiawadi.

Source: Bollywoodlife.com

Best costume

Vicky Kaushal starrer Sardar Udham wins again.

Source: Bollywoodlife.com

Best Production Design

Sardar Udham bags its 3rd award.

Source: Bollywoodlife.com

Best Editing

Sanjay Leela Bhansali wins for Gangubai Kathiawadi.

Source: Bollywoodlife.com

Best Audiography

And it’s the fourth win for Sardar Udham.

Source: Bollywoodlife.com

Best Original Screenplay

Sanjay Leela Bhansali and Utkarshini Vashishtha bagged the award for Gangubai Kathiawadi.

Source: Bollywoodlife.com

Best Dialogue Writer

Utkarshini Vashishtha and Prakash Kapadia for Gangubai Kathiawadi.

Source: Bollywoodlife.com

Best Cinematography

Avik Mukhopadhyaya wins for Sardar Udham. It’s a fifth one.

Source: Bollywoodlife.com

Best Supporting Actress

Pallavi Joshi wins for The Kashmir Files.

Source: Bollywoodlife.com

Best Supporting Actor

Pankaj Tripathi wins for Mimi.

Source: Bollywoodlife.com

Best Actress

Alia Bhatt has tied with Kriti Sanon for Gangubai Kathiawadi and Mimi.

Source: Bollywoodlife.com

Nargis Dutt Award for film on National Integration

Vivek Agnihotri and Zee Studios for The Kashmir Files.

Source: Bollywoodlife.com

Best Feature film

R Madhavan for Rocketry: The Nambi Effect.

Source: Bollywoodlife.com

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