Most expensive bridal outfits worn by Bollywood actresses

From Sonam Kapoor, Aishwarya Rai Bachchan to Priyanka Chopra and more Bollywood actresses who wore the most expensive bridal outfits.Source: Bollywood
Priyanka Chopra wore a red traditional lehenga worth Rs. 17 lakhs.Source: Bollywood
Alia Bhatt donned an ivory organza saree for her wedding day reportedly worth Rs. 50 lakhs.Source: Bollywood
Sonam Kapoor got married to Anand Ahuja and chose to wear a red embroidered lehenga which was reportedly priced at Rs. 90 lakh.Source: Bollywood
Anushka Sharma wore a pale pink lehenga reportedly worth Rs. 30 lakhs.Source: Bollywood
Shilpa Shetty wore a red-coloured saree with 8000 Swarovski crystals worth Rs. 50 lakhs.Source: Bollywood
Aishwarya Rai Bachchan draped a traditional yellow and golden Kanjeevaram saree reportedly worth Rs. 75 lakhs.Source: Bollywood
Kareena Kapoor Khan chose to wear a burgundy coloured lehenga with maroon dupatta reportedly worth Rs. 50 lakhs.Source: Bollywood
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