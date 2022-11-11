Most expensive bridal outfits worn by Bollywood actresses

From Sonam Kapoor, Aishwarya Rai Bachchan to Priyanka Chopra and more Bollywood actresses who wore the most expensive bridal outfits.

Janhvi Sharma

Source: Bollywood

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra wore a red traditional lehenga worth Rs. 17 lakhs.

Source: Bollywood

Alia Bhatt

Alia Bhatt donned an ivory organza saree for her wedding day reportedly worth Rs. 50 lakhs.

Source: Bollywood

Sonam Kapoor

Sonam Kapoor got married to Anand Ahuja and chose to wear a red embroidered lehenga which was reportedly priced at Rs. 90 lakh.

Source: Bollywood

Anushka Sharma

Anushka Sharma wore a pale pink lehenga reportedly worth Rs. 30 lakhs.

Source: Bollywood

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty wore a red-coloured saree with 8000 Swarovski crystals worth Rs. 50 lakhs.

Source: Bollywood

Aishwarya Rai Bachchan

Aishwarya Rai Bachchan draped a traditional yellow and golden Kanjeevaram saree reportedly worth Rs. 75 lakhs.

Source: Bollywood

Kareena Kapoor Khan

Kareena Kapoor Khan chose to wear a burgundy coloured lehenga with maroon dupatta reportedly worth Rs. 50 lakhs.

Source: Bollywood

Thanks For Reading!

Next: Ideal husbands from small screen

 Find Out More