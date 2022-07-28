From Kiara Advani, Alia Bhatt to Malaika Arora, Sara Ali Khan; here is a list of actresses who love wearing kurtas.Source: Bollywood
Janhvi Kapoor gave desi vives in icy blue kurta.Source: Bollywood
Sara Ali Khan looked simple in blue kurta.Source: Bollywood
Alaya F wore a neutral-toned kurta with threadwork on it.Source: Bollywood
Kriti Sanon looked elegant in a peach-hued Anarkali kurta.Source: Bollywood
Kiara Advani donned a yellow kurta which had white embroidery on it.Source: Bollywood
Malaika Arora chose white kurta and looked ravishing.Source: Bollywood
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