Celebs love wearing Kurtis

From Kiara Advani, Alia Bhatt to Malaika Arora, Sara Ali Khan; here is a list of actresses who love wearing kurtas.

Janhvi Sharma

Source: Bollywood

Janhvi Kapoor

Janhvi Kapoor gave desi vives in icy blue kurta.

Source: Bollywood

Sara Ali Khan

Sara Ali Khan looked simple in blue kurta.

Source: Bollywood

Alaya F

Alaya F wore a neutral-toned kurta with threadwork on it.

Source: Bollywood

Kriti Sanon

Kriti Sanon looked elegant in a peach-hued Anarkali kurta.

Source: Bollywood

Kiara Advani

Kiara Advani donned a yellow kurta which had white embroidery on it.

Source: Bollywood

Malaika Arora

Malaika Arora chose white kurta and looked ravishing.

Source: Bollywood

Thanks For Reading!

Next: Actresses slay in bodysuits

 Find Out More