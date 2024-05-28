Animal Park to Bhool Bhulaiyaa 3: Upcoming films of Triptii Dimri
Janhvi Sharma
Source:
Bollywoodlife.com
| May 28, 2024
A look at stellar line up of Triptii Dimri.
Source:
Bollywoodlife.com
Bad Newz stars Vicky Kaushal and Ammy Virk. Will release on July 19.
Source:
Bollywoodlife.com
Bhool Bhulaiyaa 3 will star Kartik Aaryan, Vidya Balan, and Madhuri Dixit. To release in Diwali 2024.
Source:
Bollywoodlife.com
Triptii Dimri has untitled film with Kartik Aaryan which will commence in July 2024.
Source:
Bollywoodlife.com
Dhadak 2 will release in theatres on November 22 and will star Triptii Dimri and Siddhant Chaturvedi in main roles.
Source:
Bollywoodlife.com
Animal Park slated to begin production in 2026.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Top 9 horror films of 2024 till now on various OTT
Find Out More