Animal Park to Bhool Bhulaiyaa 3: Upcoming films of Triptii Dimri

Janhvi Sharma Source: Bollywoodlife.com | May 28, 2024

A look at stellar line up of Triptii Dimri.

Source: Bollywoodlife.com

Bad Newz stars Vicky Kaushal and Ammy Virk. Will release on July 19.

Source: Bollywoodlife.com

Bhool Bhulaiyaa 3 will star Kartik Aaryan, Vidya Balan, and Madhuri Dixit. To release in Diwali 2024.

Source: Bollywoodlife.com

Triptii Dimri has untitled film with Kartik Aaryan which will commence in July 2024.

Source: Bollywoodlife.com

Dhadak 2 will release in theatres on November 22 and will star Triptii Dimri and Siddhant Chaturvedi in main roles.

Source: Bollywoodlife.com

Animal Park slated to begin production in 2026.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Top 9 horror films of 2024 till now on various OTT

 

 Find Out More