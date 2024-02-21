Anushka Sharma-Virat Kohli's baby boy Akaay and other Top 10 celebs who have picked unique names for their babies
Janhvi Sharma
Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2024
Anushka Sharma and Virat Kohli were blessed with a baby boy on Feb 15 and they named him Akaay.
Source: Bollywoodlife.com
Anushka Sharma and Virat Kohli named their daughter Vamika.
Source: Bollywoodlife.com
Alia Bhatt and Ranbir Kapoor have their daughter Raha.
Source: Bollywoodlife.com
Aishwarya Rai Bachchan and Abhishek Bachchan are parents to daughter Aaradhya.
Source: Bollywoodlife.com
Priyanka Chopra and Nick Jonas named their daughter Malti Marie.
Source: Bollywoodlife.com
Shah Rukh Khan and Gauri Khan named their second son AbRam.
Source: Bollywoodlife.com
Sonam Kapoor and Anand Ahuja named their son Vayu.
Source: Bollywoodlife.com
Shahid Kapoor and Mira Rajput are parents to daughter Misha and son Zayn.
Source: Bollywoodlife.com
Rani Mukerji and husband Aditya Chopra have a daughter named Adira.
Source: Bollywoodlife.com
Dia Mirza and Vaibhav Rekhi named their baby son Avyaan.
Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Jaya Bachchan's secret tips for healthy, shiny hair
Find Out More