Anushka Sharma-Virat Kohli's baby boy Akaay and other Top 10 celebs who have picked unique names for their babies

Janhvi Sharma

Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2024

Anushka Sharma and Virat Kohli were blessed with a baby boy on Feb 15 and they named him Akaay.

Source: Bollywoodlife.com

Anushka Sharma and Virat Kohli named their daughter Vamika.

Source: Bollywoodlife.com

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor have their daughter Raha.

Source: Bollywoodlife.com

Aishwarya Rai Bachchan and Abhishek Bachchan are parents to daughter Aaradhya.

Source: Bollywoodlife.com

Priyanka Chopra and Nick Jonas named their daughter Malti Marie.

Source: Bollywoodlife.com

Shah Rukh Khan and Gauri Khan named their second son AbRam.

Source: Bollywoodlife.com

Sonam Kapoor and Anand Ahuja named their son Vayu.

Source: Bollywoodlife.com

Shahid Kapoor and Mira Rajput are parents to daughter Misha and son Zayn.

Source: Bollywoodlife.com

Rani Mukerji and husband Aditya Chopra have a daughter named Adira.

Source: Bollywoodlife.com

Dia Mirza and Vaibhav Rekhi named their baby son Avyaan.

Source: Bollywoodlife.com

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