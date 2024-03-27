BL Awards 2024 Winners in Bollywood Category: Kartik Aaryan, Bobby Deol, Taapsee Pannu and more

Nishant Source: Bollywoodlife.com | Mar 27, 2024

Hina Khan wins Trailblazer of the Year award.

Bobby Deol wins Best Actor in a Negative Role award for Animal.

Shreyas Puranik wins Best Song for Satranga in Animal.

Avneet Kaur wins Best Debut (Male/Female) Award.

Sandeep Reddy Vanga wins Best Director award for Animal.

Bhushan Kumar wins Best Film award for Animal.

Kartik Aaryan wins Best Actor (Popular Choice) for Satyaprem Ki Katha.

Taapsee Pannu wins Best Actress award for Dunki.

