BL Awards 2024 Winners in Social Category: Kartik Aaryan, Sakshi Sindwani, Ankit Baiyanpuria and more

Vridhi Soodhan Source: Bollywoodlife.com | Mar 27, 2024

The title of the most popular comedian was bagged by Vagmita Singh.

Source: Bollywoodlife.com

The award for best original content creator was given to Sakshi Sindwani.

Source: Bollywoodlife.com

Meghna Kaur won the award for best lifestyle vlogger.

Source: Bollywoodlife.com

Ankit Baiyanpuriya was given the best fitness vlogger award.

Source: Bollywoodlife.com

The award for the best fashion vlogger went to Radhika Seth.

Source: Bollywoodlife.com

ShivShakti Sachdeva was titled as the best beauty vlogger.

Source: Bollywoodlife.com

The awards for the social media King went straight to Kartik Aaryan.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: BL Awards 2024 Winners in TV Category: Rupali Ganguly, Kushal Tandon, Shivangi Joshi and more

 

 Find Out More