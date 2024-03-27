BL Awards 2024 Winners in Social Category: Kartik Aaryan, Sakshi Sindwani, Ankit Baiyanpuria and more
Vridhi Soodhan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2024
The title of the most popular comedian was bagged by Vagmita Singh.
Source:
Bollywoodlife.com
The award for best original content creator was given to Sakshi Sindwani.
Source:
Bollywoodlife.com
Meghna Kaur won the award for best lifestyle vlogger.
Source:
Bollywoodlife.com
Ankit Baiyanpuriya was given the best fitness vlogger award.
Source:
Bollywoodlife.com
The award for the best fashion vlogger went to Radhika Seth.
Source:
Bollywoodlife.com
ShivShakti Sachdeva was titled as the best beauty vlogger.
Source:
Bollywoodlife.com
The awards for the social media King went straight to Kartik Aaryan.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: BL Awards 2024 Winners in TV Category: Rupali Ganguly, Kushal Tandon, Shivangi Joshi and more
Find Out More