Bollywood actress Black saree Look

Suman Prabhakar

Source: Bollywoodlife.com | Apr 13, 2023

Kiara Advani Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Ayesha Takia Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Priyanka Chopra Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Parineeti Chopra Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Shruti Haasan Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Pooja Hegde Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Anushka Sharma Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

Taapsee Pannu Black saree look

Source: Bollywoodlife.com

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