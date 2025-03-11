Bollywood star who started their career with TV show

Shivi Paswan Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

Before becoming Bollywood star Vidya Balan was part of Hum Paanch.

Sushant Singh Rajput earned massive fame, courtesy Pavitra Rishta.

Mrunal Thakur proved herself in both TV and films.

Naagin fame actress Mouni Roy made her Bollywood debut alongside side Akshay Kumar.

Radhika Madam before in Bollywood began her acting career by Meri Aashiqui Se Hi.

Prachi Desai won hearts with Kasamh Se and was later seen in Rock on.

Shweta Tiwari’s role in Kasautii Zindagi Kay was a hit.

Smriti Irani became a national celebrity after portraying the character Tulsi Virani.

Anita Hassanandani debuted in Bollywood with Kucch Toh Hai.

Karan Singh Grover made his Bollywood debut with Alone.

