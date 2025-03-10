Bollywood stars making their South Indian debut in 2025

Shivi Paswan Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

Take a look at Bollywood stars making their debut in South Indian film industry in 2025.

Ali Fazal will debut in the pan-Indian film Thug Life.

Akshay Oberoi will be seen in an action packed film Toxic.

Shanaya Kapoor will be making her debut in both Tollywood and Bollywood by appearing in Vrushabha.

Kareena Kapoor Khan soon will be seen in South Indian cinema.

Sohail Khan is making debut in Telugu cinema with action thriller NKR21.

Rohit Saraf will make his South Indian debut with Thug Life.

Emraan Hashmi will be making debut alongside Pawan Kalyan and Priyanka Mohan.

Kiara Advani is all set to share screen with Akshay Oberoi, Yash and Nayanthara.

Sunny Hinduja will enter Malayalam film industry with Hello Mummy.

