Bollywood stars who have shot for passionate lip locks onscreen leaving fans eyes popped
Nikita Thakkar
Source: Bollywoodlife.com | Jun 30, 2023
In Kabir Singh, Kiara Advani and Shahid Kapoor shared some very passionate kisses.
Source: Bollywoodlife.com
In Gehraiyaan, Deepika Padukone and Siddhant Chaturvedi shared steamy kissing scenes.
Source: Bollywoodlife.com
In Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela, Ranveer Singh-Deepika Padukone's passionate kisses set temperature soaring.
Source: Bollywoodlife.com
Shahid Kapoor and Kareena Kapoor Khan shared a passionate kiss in Jab We Met.
Source: Bollywoodlife.com
Hrithik Roshan-Katrina Kaif's kissing scene in Zindagi Na Milegi Dobaara left many jaws dropped.
Source: Bollywoodlife.com
Hrithik Roshan and Aishwarya Rai Bachchan's kiss in Dhoom 2 also raised many eyebrows.
Source: Bollywoodlife.com
Ranveer Singh-Anushka Sharma expressed love by kissing in Band Baja Baarat.
Source: Bollywoodlife.com
Shraddha Kapoor and Siddharth Malhotra shared a kiss in Ek Villain.
Source: Bollywoodlife.com
Ranbir Kapoor and Deepika Padukone's kiss in Yeh Jawani Hai Deewani was emotional yet passionate.
Source: Bollywoodlife.com
Arjun Kapoor-Alia Bhatt kissed in 2 States.
Source: Bollywoodlife.com
Nothing beats, Emraan Hashmi-Mallika Sherawat's passionate kisses in Murder.
Source: Bollywoodlife.com
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