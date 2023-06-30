Bollywood stars who have shot for passionate lip locks onscreen leaving fans eyes popped

Nikita Thakkar

Source: Bollywoodlife.com | Jun 30, 2023

In Kabir Singh, Kiara Advani and Shahid Kapoor shared some very passionate kisses.

Source: Bollywoodlife.com

In Gehraiyaan, Deepika Padukone and Siddhant Chaturvedi shared steamy kissing scenes.

Source: Bollywoodlife.com

In Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela, Ranveer Singh-Deepika Padukone's passionate kisses set temperature soaring.

Source: Bollywoodlife.com

Shahid Kapoor and Kareena Kapoor Khan shared a passionate kiss in Jab We Met.

Source: Bollywoodlife.com

Hrithik Roshan-Katrina Kaif's kissing scene in Zindagi Na Milegi Dobaara left many jaws dropped.

Source: Bollywoodlife.com

Hrithik Roshan and Aishwarya Rai Bachchan's kiss in Dhoom 2 also raised many eyebrows.

Source: Bollywoodlife.com

Ranveer Singh-Anushka Sharma expressed love by kissing in Band Baja Baarat.

Source: Bollywoodlife.com

Shraddha Kapoor and Siddharth Malhotra shared a kiss in Ek Villain.

Source: Bollywoodlife.com

Ranbir Kapoor and Deepika Padukone's kiss in Yeh Jawani Hai Deewani was emotional yet passionate.

Source: Bollywoodlife.com

Arjun Kapoor-Alia Bhatt kissed in 2 States.

Source: Bollywoodlife.com

Nothing beats, Emraan Hashmi-Mallika Sherawat's passionate kisses in Murder.

Source: Bollywoodlife.com

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