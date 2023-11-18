Chhath Puja 2023: Bollywood celebs who hail from Bihar

Janhvi Sharma

Source: Bollywoodlife.com | Nov 18, 2023

Some of the actors from Bihar have made it big in Bollywood.

Source: Bollywoodlife.com

Manoj Bajpayee grew up in a village in Bihar with 5 siblings.

Source: Bollywoodlife.com

Neha Sharma is also from Bihar.

Source: Bollywoodlife.com

Pankaj Tripathi is a farmer's son from the little village of Belsand in the Bihar district of Gopalganj.

Source: Bollywoodlife.com

SSR eventually made a name for himself via his intelligence.

Source: Bollywoodlife.com

Late actor Sushant Singh Rajput was born in Patna and then came to Delhi for higher studies.

Source: Bollywoodlife.com

Alok Nath was born in Khagaria, Bihar.

Source: Bollywoodlife.com

Sanjay Mishra comes from a middle-class family in Darbhanga, Bihar.

Source: Bollywoodlife.com

Born in Sonpur, Bihar, Abhimanyu’s family hail from Daudpur in Jehanabad, Bihar.

Source: Bollywoodlife.com

Shatrughan Sinha was born in Patna, Bihar, to Bhubaneswari Prasad Sinha and Shyama Devi Sinha.

Source: Bollywoodlife.com

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