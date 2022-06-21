Actors who never used their real names in showbiz

Tiger Shroff, Preity Zinta, Tabu, John Abraham and more Bollywood celebs who never used their real names in showbiz.

Janhvi Sharma

Source: Bollywood

John Abraham

John Abraham's real name is Farhan Abraham.

Source: Bollywood

Kiara Advani

Kiara Advani's real name is Alia Advani.

Source: Bollywood

Tiger Shroff

Tiger Shroff's real name is Jai Hemant Shroff.

Source: Bollywood

Tabu

Tabu's real name is Tabassum Hashmi.

Source: Bollywood

Akshay Kumar

Akshay Kumar's real name is Rajiv Hari Om Bhatia.

Source: Bollywood

Preity Zinta

Preity Zinta's real name is Preetam Singh Zinta.

Source: Bollywood

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