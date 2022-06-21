Tiger Shroff, Preity Zinta, Tabu, John Abraham and more Bollywood celebs who never used their real names in showbiz.Source: Bollywood
John Abraham's real name is Farhan Abraham.Source: Bollywood
Kiara Advani's real name is Alia Advani.Source: Bollywood
Tiger Shroff's real name is Jai Hemant Shroff.Source: Bollywood
Tabu's real name is Tabassum Hashmi.Source: Bollywood
Akshay Kumar's real name is Rajiv Hari Om Bhatia.Source: Bollywood
Preity Zinta's real name is Preetam Singh Zinta.Source: Bollywood
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