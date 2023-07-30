Friendship Day 2023: No sorry, no thank you; What Bollywood films taught us about dosti

These Bollywood films gave us friendship lessons through dialogues.Source: Bollywoodlife.com | Jul 30, 2023
Pyaar dosti hai.Source: Bollywoodlife.com
Dosti ka ek usool hai, no sorry, no thank you.Source: Bollywoodlife.com
Ek ladka aur ladki kabhi sirf dost nahi ho sakte.Source: Bollywoodlife.com
Pyaar ka pehla kadam dosti hai, aur akhri bhi.Source: Bollywoodlife.com
Pyaar mein junoon hai, par dosti mein sukoon hai.Source: Bollywoodlife.com
Cigarette aur dost dono filtered hone chahiye.Source: Bollywoodlife.com
Purani sharab ki tarah, purani dosti ka bhi ajeeb nasha hai.Source: Bollywoodlife.com
Kuch logon ke saath rehne se hi sab theek ho jata hai.Source: Bollywoodlife.com
Sache dost aasoon ki tarah hote hai, yahan dil udaas hua, wahan wo aagaye.Source: Bollywoodlife.com
Dosti ka koi majhab nahi hota, dost aur mauke baar baar nahi aate.Source: Bollywoodlife.com
Dost fail ho toh dukh hota hai, lekin agar dost first aa jaye toh zyaada dukh hota hai.Source: Bollywoodlife.com
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