Friendship Day 2023: No sorry, no thank you; What Bollywood films taught us about dosti

These Bollywood films gave us friendship lessons through dialogues.

Rupal Purohit

Source: Bollywoodlife.com | Jul 30, 2023

Kuch Kuch Hota Hai

Pyaar dosti hai.

Source: Bollywoodlife.com

Maine Pyaar Kiya

Dosti ka ek usool hai, no sorry, no thank you.

Source: Bollywoodlife.com

Hum Tum

Ek ladka aur ladki kabhi sirf dost nahi ho sakte.

Source: Bollywoodlife.com

Kal Ho Naa Ho

Pyaar ka pehla kadam dosti hai, aur akhri bhi.

Source: Bollywoodlife.com

Ae Dil Hai Mushkil

Pyaar mein junoon hai, par dosti mein sukoon hai.

Source: Bollywoodlife.com

Ek Chalis Ki Last Local

Cigarette aur dost dono filtered hone chahiye.

Source: Bollywoodlife.com

Des Pardes

Purani sharab ki tarah, purani dosti ka bhi ajeeb nasha hai.

Source: Bollywoodlife.com

Yeh Jawaani Hai Deewani

Kuch logon ke saath rehne se hi sab theek ho jata hai.

Source: Bollywoodlife.com

Once Upon A Time in Mumbai Dobara

Sache dost aasoon ki tarah hote hai, yahan dil udaas hua, wahan wo aagaye.

Source: Bollywoodlife.com

Shootout at Wadala

Dosti ka koi majhab nahi hota, dost aur mauke baar baar nahi aate.

Source: Bollywoodlife.com

3 Idiots

Dost fail ho toh dukh hota hai, lekin agar dost first aa jaye toh zyaada dukh hota hai.

Source: Bollywoodlife.com

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