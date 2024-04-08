From Ranbir Kapoor to Kartik Aaryan: B-Town’s hottest hunks flaunt their luxurious new wheels
Janhvi Sharma
| Apr 08, 2024
Bollywood actors who are proud owners of new expensive cars.
Emraan Hashmi has a Rolls Royce worth Rs. 12.25 crores.
Harshvardhan Rane has a Toyota Innova Hycross worth Rs. 25. 21 lakh.
Richa Chadha owns Mercedes Benz worth Rs. 1.08 crores.
Bhool Bhulaiyaa 3 star Kartik Aaryan purchased Range Rover SV worth Rs. 6 crores.
Hrithik Roshan owns a Range Rover worth Rs. 3.16 crores.
Disha Patani has a BMW 7 series worth Rs. 1.78 crores.
Ranbir Kapoor reportedly purchased a Bentley Continental worth Rs. 8 crores.
