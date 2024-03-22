Holi 2024: Top 10 new and old songs to add to your festive playlist
Nishant
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 22, 2024
Show Me The Thumka from Tu Jhoothi Main Makkar
What Jhumka? from Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani
Let’s Play Holi from Waqt
Bijli from Govinda Naam Mera
Jamal Kudu from Animal
Lutt Putt Gaya from Dunki
Sher Khul Gaye from Fighter2
Akhiyan Gulaab from Teri Baaton Mein Aisa Uljah Jiya
Kinni Kinni by Diljit Dosanjh
Rang Barse from Silsila
