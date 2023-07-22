Janhvi Kapoor to Alia Bhatt: Bollywood actresses bridal looks will leave you absolutely smitten
Siddhi Chatterjee
Source: Bollywoodlife.com | Jul 22, 2023
Janhvi Kapoor knows to set the internet on fire with her desi bridal look.
Source: Bollywoodlife.com
You need to recreate Alia Bhatt's bridal look for your wedding.
Source: Bollywoodlife.com
Kareena Kapoor Khan as a bride looks so tempting.
Source: Bollywoodlife.com
Ananya Panday will be Aditya Roy Kapur's perfect rumoured bride in red.
Source: Bollywoodlife.com
Malaika Arora shells out royal bridal outfit goals.
Source: Bollywoodlife.com
Disha Patani rocks as an Indian bride.
Source: Bollywoodlife.com
Tamannaah Bhatia perfectly shells out bridal outfit inspo.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari's bridal avatar in red is all things stunning.
Source: Bollywoodlife.com
Kiara Advani knows to nail the traditional red bridal look.
Source: Bollywoodlife.com
Shanaya Kapoor is a princess in bridal wear.
Source: Bollywoodlife.com
These actresses are stellar beauty who looks gorgeous in Indian wear.
Source: Bollywoodlife.com
These divas have often rocked in bridal lehengas.
Source: Bollywoodlife.com
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