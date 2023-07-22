Janhvi Kapoor to Alia Bhatt: Bollywood actresses bridal looks will leave you absolutely smitten

Siddhi Chatterjee

Source: Bollywoodlife.com | Jul 22, 2023

Janhvi Kapoor knows to set the internet on fire with her desi bridal look.

Source: Bollywoodlife.com

You need to recreate Alia Bhatt's bridal look for your wedding.

Source: Bollywoodlife.com

Kareena Kapoor Khan as a bride looks so tempting.

Source: Bollywoodlife.com

Ananya Panday will be Aditya Roy Kapur's perfect rumoured bride in red.

Source: Bollywoodlife.com

Malaika Arora shells out royal bridal outfit goals.

Source: Bollywoodlife.com

Disha Patani rocks as an Indian bride.

Source: Bollywoodlife.com

Tamannaah Bhatia perfectly shells out bridal outfit inspo.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari's bridal avatar in red is all things stunning.

Source: Bollywoodlife.com

Kiara Advani knows to nail the traditional red bridal look.

Source: Bollywoodlife.com

Shanaya Kapoor is a princess in bridal wear.

Source: Bollywoodlife.com

These actresses are stellar beauty who looks gorgeous in Indian wear.

Source: Bollywoodlife.com

These divas have often rocked in bridal lehengas.

Source: Bollywoodlife.com

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