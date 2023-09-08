Jawan star Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan and other top 10 Bollywood celebs with Pakistan connection

Here is a list of a few Bollywood celebs who have roots in Pakistan

Rupal Purohit

Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2023

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan has roots in Pakistan as his father was from Peshawar, Pakistan.

Source: Bollywoodlife.com

Amitabh Bachchan

Big B’s mother Teji Bachchan was born in Faisalabad, Pakistan.

Source: Bollywoodlife.com

Kader Khan

Kader Khan reportedly, originally belonged to Balochistan and was born in Pishin.

Source: Bollywoodlife.com

Sanjay Dutt

Sanjay Dutt’s mother was born in Rawalpindi, Pakistan and his grandfather was born in Jhelum.

Source: Bollywoodlife.com

Hrithik Roshan

Hrithik Roshan’s paternal father hailed from Gujranwala and his maternal grandfather was born in Sialkot.

Source: Bollywoodlife.com

The Kapoors

The Kapoor Khandaan of Bollywood are Pakistani by heritage as Prithviraj Kapoor was born in Lyallpur and his son Raj Kapoor was born in Peshawar.

Source: Bollywoodlife.com

Govinda

Govinda’s father was born in Gujranwala and his mother was a classical singer in Pakistan.

Source: Bollywoodlife.com

Ranveer Singh

Ranveer Singh’s parents were from Karachi, Pakistan.

Source: Bollywoodlife.com

Dilip Kumar

Dilip Kumar originated from Peshawar, a city in Pakistan.

Source: Bollywoodlife.com

Vivek Oberoi

Vivek Oberoi’s father Suresh Oberoi was born in Quetta, Pakistan.

Source: Bollywoodlife.com

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