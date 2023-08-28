Jawan to Merry Christmas: Bollywood’s fresh pairs of 2023, 2024

Fresh jodis in upcoming new movies will win the audience over.Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2023
'Jawan' Directed by AtleeSource: Bollywoodlife.com
'Animal' Directed by Sandeep Reddy VangaSource: Bollywoodlife.com
'Merry Christmas' Directed by Sriram RaghavanSource: Bollywoodlife.com
'Fighter' Directed by Siddharth AnandSource: Bollywoodlife.com
'Devara' Directed by Kortala SivaSource: Bollywoodlife.com
'Kalki 2898 AD' Directed by Nag AshwinSource: Bollywoodlife.com
'Salaar' Directed by Prashanth NeelSource: Bollywoodlife.com
'Kushi ' Directed by Shiva NirvanaSource: Bollywoodlife.com
'Dream Girl 2' Directed by Raaj ShaandilyaaSource: Bollywoodlife.com
'Dunki' Directed by Rajkumar HiraniSource: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!