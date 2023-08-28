Jawan to Merry Christmas: Bollywood’s fresh pairs of 2023, 2024

Fresh jodis in upcoming new movies will win the audience over.

Aparna Parihar

Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2023

Shah Rukh Khan and Nayanthara

'Jawan' Directed by Atlee

Source: Bollywoodlife.com

Ranbir Kapoor and Rashmika Mandanna

'Animal' Directed by Sandeep Reddy Vanga

Source: Bollywoodlife.com

Katrina Kaif and Vijay Sethupati

'Merry Christmas' Directed by Sriram Raghavan

Source: Bollywoodlife.com

Hritik Roshan and Deepika Padukone

'Fighter' Directed by Siddharth Anand

Source: Bollywoodlife.com

Jr NTR and Janhvi Kapoor

'Devara' Directed by Kortala Siva

Source: Bollywoodlife.com

Prabhas and Deepika Padukone

'Kalki 2898 AD' Directed by Nag Ashwin

Source: Bollywoodlife.com

Prabhas and Shruti Haasan

'Salaar' Directed by Prashanth Neel

Source: Bollywoodlife.com

Vijay Deverakonda and Samantha Ruth Prabhu

'Kushi ' Directed by Shiva Nirvana

Source: Bollywoodlife.com

Ananya Pandey and Ayushmann Khurana

'Dream Girl 2' Directed by Raaj Shaandilyaa

Source: Bollywoodlife.com

Shah Rukh Khan and Tapsee Pannu

'Dunki' Directed by Rajkumar Hirani

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Jawan diva Priyamani's inspiring weight loss and fitness journey

 

 Find Out More