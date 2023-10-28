Katrina Kaif, Tamannaah Bhatia and more Bollywood actresses sizzle under the waterfall

Here's looking at Bollywood beauties who left masses mesmerized and shocked with a waterfall sequence in movies.Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2023
Shilpa had a waterfall sequence in Kishan Kanhaiya.Source: Bollywoodlife.com
Zeenat set the screens on fire with her waterfall sequence in Satyam Shivam Sundaram.Source: Bollywoodlife.com
Kareena and Shah Rukh together set screens on fire in Asoka.Source: Bollywoodlife.com
It all began with Mandakini first.Source: Bollywoodlife.com
Madhuri also did a Mandakini in Hifazat.Source: Bollywoodlife.com
Urmi had a waterfall scene in Sanjay Dutt starrer Daud.Source: Bollywoodlife.com
Katrina and Akshay had a sizzling waterfall sequence in De Dana Dan.Source: Bollywoodlife.com
Raveena did a sensuous number with Akki too.Source: Bollywoodlife.com
Mallika and Himanshu Mallik had a waterfall sequence in Khwaish.Source: Bollywoodlife.com
Tamannah had a sizzling number in Thadaka.Source: Bollywoodlife.com
Twinkle had a Mandakini inspired waterfall scene in Mela.Source: Bollywoodlife.com
Aishwarya made everyone groove on Barso Re.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!