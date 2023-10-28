Katrina Kaif, Tamannaah Bhatia and more Bollywood actresses sizzle under the waterfall

Here's looking at Bollywood beauties who left masses mesmerized and shocked with a waterfall sequence in movies.

Shivani Pawaskar

Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2023

Shilpa Shirodkar 

Shilpa had a waterfall sequence in Kishan Kanhaiya. 

Source: Bollywoodlife.com

Zeenat Aman 

Zeenat set the screens on fire with her waterfall sequence in Satyam Shivam Sundaram. 

Source: Bollywoodlife.com

Kareena Kapoor Khan 

Kareena and Shah Rukh together set screens on fire in Asoka. 

Source: Bollywoodlife.com

Mandakini 

It all began with Mandakini first. 

Source: Bollywoodlife.com

Madhuri Dixit 

Madhuri also did a Mandakini in Hifazat. 

Source: Bollywoodlife.com

Urmila Matondkar 

Urmi had a waterfall scene in Sanjay Dutt starrer Daud. 

Source: Bollywoodlife.com

Katrina Kaif 

Katrina and Akshay had a sizzling waterfall sequence in De Dana Dan. 

Source: Bollywoodlife.com

Raveena Tandon 

Raveena did a sensuous number with Akki too. 

Source: Bollywoodlife.com

Mallika Sherawat 

Mallika and Himanshu Mallik had a waterfall sequence in Khwaish. 

Source: Bollywoodlife.com

Tamannah Bhatia 

Tamannah had a sizzling number in Thadaka. 

Source: Bollywoodlife.com

Twinkle Khanna 

Twinkle had a Mandakini inspired waterfall scene in Mela. 

Source: Bollywoodlife.com

Aishwarya Rai Bachchan 

Aishwarya made everyone groove on Barso Re. 

Source: Bollywoodlife.com

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