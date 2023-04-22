Palak Tiwari's pretty desi fashion

Siddhi Chatterjee

Source: Bollywoodlife.com | Apr 22, 2023

Palak Tiwari in an ice blue palazzo kurta looks too cute and bubbly.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari knows the art of looking like a cute desi girl.

Source: Bollywoodlife.com

A red anarkali never goes out of fashion for Palak Tiwari.

Source: Bollywoodlife.com

A lehenga and a pair of jhumkas make Palak look stunning.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari once wore an ethnic outfit for a jewellery brand.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari in a gold and pink saree with traditional jewellery looks stunning.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari's ethnic fashion will give you inspiration for Indian weddings.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari looks like a pretty Indian lady here.

Source: Bollywoodlife.com

Palak Tiwari is the desi girl every man wants.

Source: Bollywoodlife.com

An orange lehenga is all you need to look sensuous like Palak Tiwari.

Source: Bollywoodlife.com

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