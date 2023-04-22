Palak Tiwari's pretty desi fashion
Siddhi Chatterjee
Source: Bollywoodlife.com | Apr 22, 2023
Palak Tiwari in an ice blue palazzo kurta looks too cute and bubbly.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari knows the art of looking like a cute desi girl.
Source: Bollywoodlife.com
A red anarkali never goes out of fashion for Palak Tiwari.
Source: Bollywoodlife.com
A lehenga and a pair of jhumkas make Palak look stunning.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari once wore an ethnic outfit for a jewellery brand.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari in a gold and pink saree with traditional jewellery looks stunning.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari's ethnic fashion will give you inspiration for Indian weddings.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari looks like a pretty Indian lady here.
Source: Bollywoodlife.com
Palak Tiwari is the desi girl every man wants.
Source: Bollywoodlife.com
An orange lehenga is all you need to look sensuous like Palak Tiwari.
Source: Bollywoodlife.com
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