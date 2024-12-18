Mahira Khan, Fawad Khan to Mawra Hocane: 7 Pakistani actors who worked in Bollywood movies

Pooja Darade Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

Fawad Khan acted in three Bollywood movies - Khoobsurat, Kapoor & Sons, and Ae Dil Hai Mushkil.

Source: Bollywoodlife.com

Mahira Khan was a part of 2017 Hindi movie Raees, which also stars Shah Rukh Khan.

Source: Bollywoodlife.com

Ali Zafar has been a part of Tere Bin Laden, Mere Brother Ki Dulhan, Chashme Baddoor and Dear Zindagi.

Source: Bollywoodlife.com

Saba Qamar was a part of Hindi Medium, which also features Irrfan Khan.

Source: Bollywoodlife.com

Imran Abbas was a part of Creature 3D. He also had a special appearance in Ae Dil Hai Mushkil.

Source: Bollywoodlife.com

Mawra Hocane's only Bollywood movie was Sanam Teri Kasam.

Source: Bollywoodlife.com

Sajal Aly was a part of 2018 film MOM, which stars Sridevi.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Crew to Laapataa Ladies: Top women-led films that ruled 2024

 

 Find Out More