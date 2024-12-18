Mahira Khan, Fawad Khan to Mawra Hocane: 7 Pakistani actors who worked in Bollywood movies
Pooja Darade
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 18, 2024
Fawad Khan acted in three Bollywood movies - Khoobsurat, Kapoor & Sons, and Ae Dil Hai Mushkil.
Source:
Bollywoodlife.com
Mahira Khan was a part of 2017 Hindi movie Raees, which also stars Shah Rukh Khan.
Source:
Bollywoodlife.com
Ali Zafar has been a part of Tere Bin Laden, Mere Brother Ki Dulhan, Chashme Baddoor and Dear Zindagi.
Source:
Bollywoodlife.com
Saba Qamar was a part of Hindi Medium, which also features Irrfan Khan.
Source:
Bollywoodlife.com
Imran Abbas was a part of Creature 3D. He also had a special appearance in Ae Dil Hai Mushkil.
Source:
Bollywoodlife.com
Mawra Hocane's only Bollywood movie was Sanam Teri Kasam.
Source:
Bollywoodlife.com
Sajal Aly was a part of 2018 film MOM, which stars Sridevi.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Crew to Laapataa Ladies: Top women-led films that ruled 2024
Find Out More