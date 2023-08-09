Pawan Kalyan to Samantha: Tollywood actors who returned their fee after delivering disasters
Sarvepalli Bhavana
Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2023
Ram Charan
Source: Bollywoodlife.com
Samantha Ruth Prabhu
Source: Bollywoodlife.com
Mahesh Babu
Source: Bollywoodlife.com
Sai Pallavi
Source: Bollywoodlife.com
Pawan Kalyan
Source: Bollywoodlife.com
Vijay Deverakonda
Source: Bollywoodlife.com
Ravi Teja
Source: Bollywoodlife.com
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