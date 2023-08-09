Pawan Kalyan to Samantha: Tollywood actors who returned their fee after delivering disasters

Sarvepalli Bhavana

Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2023

Ram Charan

Source: Bollywoodlife.com

Samantha Ruth Prabhu

Source: Bollywoodlife.com

Mahesh Babu

Source: Bollywoodlife.com

Sai Pallavi

Source: Bollywoodlife.com

Pawan Kalyan

Source: Bollywoodlife.com

Vijay Deverakonda

Source: Bollywoodlife.com

Ravi Teja

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Khushi Kapoor's boldest and most beautiful desi outfits

 

 Find Out More