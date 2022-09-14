Full names of top South Indian stars

Prabhas, Jr NTR and more South Indian stars and their actual full names revealed.

Nikita Thakkar

Source: Bollywood

Chiranjeevi

Superstar Chiranjeevi's full name is Konidela Siva Sankara Vara Prasad.

Source: Bollywood

Prabhas

Baahubali star's real name is Uppalapati Venkata Suryanarayana Prabhas Raju.

Source: Bollywood

Ram Charan

RRR star Ram Charan's actual full name is Konidela Ram Charan Teja.

Source: Bollywood

Nagarjuna

Brahmastra star Nagarjuna's full name is Akkineni Nagarjuna Rao.

Source: Bollywood

Naga Chaitanya

Like his father, Naga Chaitanya's real name is Akkineni Naga Chaitanya.

Source: Bollywood

Balakrishna

Telugu star Nandamuri Balakrishna is fondly known as Balakrishna.

Source: Bollywood

Varun Tej

Chiranjeevi's nephew Varun Tej's full name is Konidela Varun Tej.

Source: Bollywood

Samantha Ruth Prabhu

Unlike many other actors, Samantha Ruth Prabhu has not changed her name. She is fondly known as Sam though.

Source: Bollywood

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