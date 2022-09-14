Prabhas, Jr NTR and more South Indian stars and their actual full names revealed.Source: Bollywood
Superstar Chiranjeevi's full name is Konidela Siva Sankara Vara Prasad.Source: Bollywood
Baahubali star's real name is Uppalapati Venkata Suryanarayana Prabhas Raju.Source: Bollywood
RRR star Ram Charan's actual full name is Konidela Ram Charan Teja.Source: Bollywood
Brahmastra star Nagarjuna's full name is Akkineni Nagarjuna Rao.Source: Bollywood
Like his father, Naga Chaitanya's real name is Akkineni Naga Chaitanya.Source: Bollywood
Telugu star Nandamuri Balakrishna is fondly known as Balakrishna.Source: Bollywood
Chiranjeevi's nephew Varun Tej's full name is Konidela Varun Tej.Source: Bollywood
Unlike many other actors, Samantha Ruth Prabhu has not changed her name. She is fondly known as Sam though.Source: Bollywood
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