Top 10 Bollywood actresses who are trained classical dancers
Rupal Purohit
Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2023
Madhuri Dixit is a professional Kathak dancer.
Source: Bollywoodlife.com
Kriti Sanon started learning Kathak when she was eight.
Source: Bollywoodlife.com
Rani Mukerji has learnt Oddisi dance.
Source: Bollywoodlife.com
Hema Malini has learnt classical dance forms like Kuchipudi and Bharatanatyam .
Source: Bollywoodlife.com
Priyanka Chopra Jonas has learnt classical dance form Kathak.
Source: Bollywoodlife.com
Richa Chadha has received training in Kathak dance.
Source: Bollywoodlife.com
Aishwarya Rai Bachchan is a trained Bharatanatyam dancer.
Source: Bollywoodlife.com
Radhika Apte learnt Kathak for eight years.
Source: Bollywoodlife.com
Taapsee Pannu is a trained Bharatnatyam dancer.
Source: Bollywoodlife.com
Alaya F has also received training in Kathak.
Source: Bollywoodlife.com
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