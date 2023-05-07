Top 10 Bollywood actresses who are trained classical dancers

Rupal Purohit

Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2023

Madhuri Dixit is a professional Kathak dancer.

Source: Bollywoodlife.com

Kriti Sanon started learning Kathak when she was eight.

Source: Bollywoodlife.com

Rani Mukerji has learnt Oddisi dance.

Source: Bollywoodlife.com

Hema Malini has learnt classical dance forms like Kuchipudi and Bharatanatyam .

Source: Bollywoodlife.com

Priyanka Chopra Jonas has learnt classical dance form Kathak.

Source: Bollywoodlife.com

Richa Chadha has received training in Kathak dance.

Source: Bollywoodlife.com

Aishwarya Rai Bachchan is a trained Bharatanatyam dancer.

Source: Bollywoodlife.com

Radhika Apte learnt Kathak for eight years.

Source: Bollywoodlife.com

Taapsee Pannu is a trained Bharatnatyam dancer.

Source: Bollywoodlife.com

Alaya F has also received training in Kathak.

Source: Bollywoodlife.com

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