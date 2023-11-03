Ranveer Singh and other Top 10 Bollywood actors who portrayed cricketers in Hindi Cinema

Rupal Purohit

Source: Bollywoodlife.com | Nov 03, 2023

Shahid Kapoor donned the character of a cricketer in Jersey.

Source: Bollywoodlife.com

Ranveer Singh portrayed Kapil Dev in the film 83.

Source: Bollywoodlife.com

Sushant Singh Rajput portrayed MS Dhoni in his biopic.

Source: Bollywoodlife.com

Taapsee Pannu played Mithali Raj in Shabaash Mithu.

Source: Bollywoodlife.com

Dulquer Salmaan played an Indian cricket team player in The Zoya Factor.

Source: Bollywoodlife.com

Angad Bedi too acted as an Indian cricket team player in The Zoya Factor.

Source: Bollywoodlife.com

Akshay Kumar played a cricketer in Patiala House.

Source: Bollywoodlife.com

Shreyas Talpade portrayed Indian cricketer Pravin Tambe in his biopic Kaun Pravin Tambe?

Source: Bollywoodlife.com

Emraan Hashmi played the role of Indian cricketer and former national team captain Mohammad Azharuddin in the film Azhar.

Source: Bollywoodlife.com

Tahir Raj Bhasin played Sunil Gavaskar in 83.

Source: Bollywoodlife.com

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