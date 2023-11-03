Ranveer Singh and other Top 10 Bollywood actors who portrayed cricketers in Hindi Cinema
Rupal Purohit
Source: Bollywoodlife.com | Nov 03, 2023
Shahid Kapoor donned the character of a cricketer in Jersey.
Source: Bollywoodlife.com
Ranveer Singh portrayed Kapil Dev in the film 83.
Source: Bollywoodlife.com
Sushant Singh Rajput portrayed MS Dhoni in his biopic.
Source: Bollywoodlife.com
Taapsee Pannu played Mithali Raj in Shabaash Mithu.
Source: Bollywoodlife.com
Dulquer Salmaan played an Indian cricket team player in The Zoya Factor.
Source: Bollywoodlife.com
Angad Bedi too acted as an Indian cricket team player in The Zoya Factor.
Source: Bollywoodlife.com
Akshay Kumar played a cricketer in Patiala House.
Source: Bollywoodlife.com
Shreyas Talpade portrayed Indian cricketer Pravin Tambe in his biopic Kaun Pravin Tambe?
Source: Bollywoodlife.com
Emraan Hashmi played the role of Indian cricketer and former national team captain Mohammad Azharuddin in the film Azhar.
Source: Bollywoodlife.com
Tahir Raj Bhasin played Sunil Gavaskar in 83.
Source: Bollywoodlife.com
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