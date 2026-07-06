Ranveer Singh Birthday: Iconic dialogues of Dhurandhar superstar

"Le, bread pakore ki kasam! Main tujhe bahut bahut bahut love karoonga aur tujhse dher saara love loonga… bol degi love?"Source: Bollywoodlife.com
"Hero banne ke liye jigar ki zaroorat padti hai… aur jab jigar ho toh bhaari bandook ka kya kaam?"Source: Bollywoodlife.com
"Meri zindagi mein sab ne mera istemaal kiya… pyaar sirf tumne kiya."Source: Bollywoodlife.com
"Bajirao ki raftaar hi Bajirao ki pehchaan hai."Source: Bollywoodlife.com
"Khiljiyon ne aaj tak kabhi haar kabool nahi ki… Suraj doobne se pehle bhej do sipahi… naap lete hain in Rajputon ki aukaat."Source: Bollywoodlife.com
"Ghayal hoon isliye Ghatak hoon."Source: Bollywoodlife.com
"Ab Pakistan ka mustakbil Hindustan tey karega."Source: Bollywoodlife.com
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