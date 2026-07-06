Ranveer Singh Birthday: Iconic dialogues of Dhurandhar superstar

Sahelee Rakshit Source: Bollywoodlife.com | Jul 06, 2026

Band Baaja Baaraat (2010)

"Le, bread pakore ki kasam! Main tujhe bahut bahut bahut love karoonga aur tujhse dher saara love loonga… bol degi love?"

Source: Bollywoodlife.com

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013)

"Hero banne ke liye jigar ki zaroorat padti hai… aur jab jigar ho toh bhaari bandook ka kya kaam?"

Source: Bollywoodlife.com

Lootera (2013)

"Meri zindagi mein sab ne mera istemaal kiya… pyaar sirf tumne kiya."

Source: Bollywoodlife.com

Bajirao Mastani (2015)

"Bajirao ki raftaar hi Bajirao ki pehchaan hai."

Source: Bollywoodlife.com

Padmaavat (2018)

"Khiljiyon ne aaj tak kabhi haar kabool nahi ki… Suraj doobne se pehle bhej do sipahi… naap lete hain in Rajputon ki aukaat."

Source: Bollywoodlife.com

Dhurandhar- The Rise of Hamza (2026)

"Ghayal hoon isliye Ghatak hoon."

Source: Bollywoodlife.com

Dhurandhar: The Revenge (2026)

"Ab Pakistan ka mustakbil Hindustan tey karega."

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Rishabh Sawhney birthday: 5 times Fighter actor redefined red-carpet tailoring

 

 Find Out More