Bollywood actors who faced flak for romancing young female co-stars

Rupal Purohit

Source: Bollywoodlife.com | Jun 16, 2023

Salman Khan was criticized for romancing 26 years younger Disha Patani in Bharat.

Source: Bollywoodlife.com

Nawazuddin Siddiqui faced flak for romancing 21 years old Avneet Kaur in Tiku Weds Sheru.

Source: Bollywoodlife.com

Akshay Kumar has several times romanced younger actresses including Kiara Advani, and Sara Ali Khan.

Source: Bollywoodlife.com

Karan Kundra was trolled for romancing a younger actress Riva Arora

Source: Bollywoodlife.com

Shah Rukh Khan romanced 20 years old Anushka Sharma in Rab Ne Bana Di Jodi and Jab Harry Met Sejal.

Source: Bollywoodlife.com

Saif Ali Khan romanced 13 years younger Kareena Kapoor Khan in Kurbaan.

Source: Bollywoodlife.com

Aamir Khan starred opposite 23 years younger Anushka Sharma in PK.

Source: Bollywoodlife.com

Ranveer Singh was paired opposite 10 years younger Sara Ali Khan in Simmba.

Source: Bollywoodlife.com

While Anil Kapoor was 49 years old he was paired with 25 years old Kareena Kapoor Khan in Bewafa.

Source: Bollywoodlife.com

Amitabh Bachchan starred opposite 29 years younger Tabu in Cheeni Kum

Source: Bollywoodlife.com

Ajay Devgn starred opposite 19-year-old actress Sayyeshaa Saigal in Shivaay.

Source: Bollywoodlife.com

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