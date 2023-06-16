Bollywood actors who faced flak for romancing young female co-stars
Rupal Purohit
Source: Bollywoodlife.com | Jun 16, 2023
Salman Khan was criticized for romancing 26 years younger Disha Patani in Bharat.
Source: Bollywoodlife.com
Nawazuddin Siddiqui faced flak for romancing 21 years old Avneet Kaur in Tiku Weds Sheru.
Source: Bollywoodlife.com
Akshay Kumar has several times romanced younger actresses including Kiara Advani, and Sara Ali Khan.
Source: Bollywoodlife.com
Karan Kundra was trolled for romancing a younger actress Riva Arora
Source: Bollywoodlife.com
Shah Rukh Khan romanced 20 years old Anushka Sharma in Rab Ne Bana Di Jodi and Jab Harry Met Sejal.
Source: Bollywoodlife.com
Saif Ali Khan romanced 13 years younger Kareena Kapoor Khan in Kurbaan.
Source: Bollywoodlife.com
Aamir Khan starred opposite 23 years younger Anushka Sharma in PK.
Source: Bollywoodlife.com
Ranveer Singh was paired opposite 10 years younger Sara Ali Khan in Simmba.
Source: Bollywoodlife.com
While Anil Kapoor was 49 years old he was paired with 25 years old Kareena Kapoor Khan in Bewafa.
Source: Bollywoodlife.com
Amitabh Bachchan starred opposite 29 years younger Tabu in Cheeni Kum
Source: Bollywoodlife.com
Ajay Devgn starred opposite 19-year-old actress Sayyeshaa Saigal in Shivaay.
Source: Bollywoodlife.com
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