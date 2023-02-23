Shriya Saran to Amala Akkineni: South Indian actresses who are trained classical dancers

Drishyam 2 actress Shriya Saran to Amala Akkineni; a look at the popular South Indian actresses who are trained classical dancers.

Janhvi Sharma

Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2023

Shobana

She is one of the best Bharatnatyam dancers in the country.

Source: Bollywoodlife.com

Manju Warrier

She is known for her dancing skills.

Source: Bollywoodlife.com

Simran

Actress is a trained dancer.

Source: Bollywoodlife.com

Shriya Saran

Shriya started dancing at a very young age.

Source: Bollywoodlife.com

Amala Akkineni

Amala Akkineni holds a bachelor's degree in Bharatnatyam from Kalakshetra College of Fine Arts.

Source: Bollywoodlife.com

Revathi

Actress Revathi learned Bharatnatyam at the age of 7.

Source: Bollywoodlife.com

Shobana

She even runs her dance school in Chennai named as Kalarpana.

Source: Bollywoodlife.com

Shriya Saran

She was trained as a child by her mother in Kathak and Rajasthani folk dance.

Source: Bollywoodlife.com

Manju Warrier

Manju Warrier is a trained Kathakali and Bharatnatyam dancer.

Source: Bollywoodlife.com

Meenakshi Seshadri

Actress Meenakshi Seshadri has been trained in Bharata Natyam, Kuchipudi, Kathak, and Odissi.

Source: Bollywoodlife.com

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