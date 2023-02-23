Shriya Saran to Amala Akkineni: South Indian actresses who are trained classical dancers

Drishyam 2 actress Shriya Saran to Amala Akkineni; a look at the popular South Indian actresses who are trained classical dancers.Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2023
She is one of the best Bharatnatyam dancers in the country.Source: Bollywoodlife.com
She is known for her dancing skills.Source: Bollywoodlife.com
Actress is a trained dancer.Source: Bollywoodlife.com
Shriya started dancing at a very young age.Source: Bollywoodlife.com
Amala Akkineni holds a bachelor's degree in Bharatnatyam from Kalakshetra College of Fine Arts.Source: Bollywoodlife.com
Actress Revathi learned Bharatnatyam at the age of 7.Source: Bollywoodlife.com
She even runs her dance school in Chennai named as Kalarpana.Source: Bollywoodlife.com
She was trained as a child by her mother in Kathak and Rajasthani folk dance.Source: Bollywoodlife.com
Manju Warrier is a trained Kathakali and Bharatnatyam dancer.Source: Bollywoodlife.com
Actress Meenakshi Seshadri has been trained in Bharata Natyam, Kuchipudi, Kathak, and Odissi.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!