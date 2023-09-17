SIIMA 2023 Tamil winners: Kamal Haasan, R Madhavan, Jawan composer Anirudh Ravichander win multiple awards

SIIMA 2023 took place in Dubai. Here's who won from Tamil film industry.

Nikita Thakkar

Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2023

Best Music Director

Ace music director Anirudh Ravichander won the award for Kamal Haasan's Vikram.

Source: Bollywoodlife.com

Best Debutant Actor

Pradeep Ranganathan took home the trophy for Love Story.

Source: Bollywoodlife.com

Best Debutant Actress

Aditi Shankar won the award for film Viruman.

Source: Bollywoodlife.com

Best Debutant Director

R Madhavan won in this category for his film Rocketry: The Nambi Effect.

Source: Bollywoodlife.com

Best Supporting Actress

Vasanthi won it for her impeccable performance in Vikram.

Source: Bollywoodlife.com

Best Supporting Actor

Kaali Venkat won it for Gargi.

Source: Bollywoodlife.com

Popular Choice Best Actor Award

Kamal Haasan took the trophy home.

Source: Bollywoodlife.com

Popular Choice Best Actress Award

Trisha Krishnan won it for Ponniyin Selvan - I.

Source: Bollywoodlife.com

Best Actor in the leading role - Critics

R Madhavan won it for Rocketry: The Nambi Effect.

Source: Bollywoodlife.com

Best Playback Singer - Male

Kamal Haasan won it for Vikram.

Source: Bollywoodlife.com

Best Director

Lokesh Kanagaraj won it for Kamal Haasan's Vikram.

Source: Bollywoodlife.com

Best Film

Mani Ratnam's Ponniyin Selvan - I won the Best Film Award.

Source: Bollywoodlife.com

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