SIIMA 2023 Tamil winners: Kamal Haasan, R Madhavan, Jawan composer Anirudh Ravichander win multiple awards

SIIMA 2023 took place in Dubai. Here's who won from Tamil film industry.Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2023
Ace music director Anirudh Ravichander won the award for Kamal Haasan's Vikram.Source: Bollywoodlife.com
Pradeep Ranganathan took home the trophy for Love Story.Source: Bollywoodlife.com
Aditi Shankar won the award for film Viruman.Source: Bollywoodlife.com
R Madhavan won in this category for his film Rocketry: The Nambi Effect.Source: Bollywoodlife.com
Vasanthi won it for her impeccable performance in Vikram.Source: Bollywoodlife.com
Kaali Venkat won it for Gargi.Source: Bollywoodlife.com
Kamal Haasan took the trophy home.Source: Bollywoodlife.com
Trisha Krishnan won it for Ponniyin Selvan - I.Source: Bollywoodlife.com
R Madhavan won it for Rocketry: The Nambi Effect.Source: Bollywoodlife.com
Kamal Haasan won it for Vikram.Source: Bollywoodlife.com
Lokesh Kanagaraj won it for Kamal Haasan's Vikram.Source: Bollywoodlife.com
Mani Ratnam's Ponniyin Selvan - I won the Best Film Award.Source: Bollywoodlife.com
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