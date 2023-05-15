Top 10 Bollywood stars who have roots in Pakistan
Siddhi Chatterjee
Source: Bollywoodlife.com | May 15, 2023
Due to communal issues, there have been many Bollywood stars who were born in Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Here, take a look at stars who were not born in India but in Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Sunil Dutt was born on June 6, 1929 in Khurd village, Jhelum district, Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Dilip Kumar was born on December 11, 1922 in Peshawar, Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Shekhar Kapur was born on December 6 in Lahore, Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Amrish Puri was born in Lahore back in 1932.
Source: Bollywoodlife.com
Rajendra Kumar was born in Rajendra Kumar on 20 July, 1929.
Source: Bollywoodlife.com
Prithviraj Kapoor was born on November 3, 1906 in Faisalabad, Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Raj Kapoor was born on December 14, 1924, in Peshawar, Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Vinod Khanna was born in Peshawar, on Pakistan on 6 October 1946.
Source: Bollywoodlife.com
Dev Anand was born in Shakargarh tehsil of Gurdaspur district, Punjab. It is now Narowal district of Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
Gulzar was born on August 18, 1934, in Dina, Pakistan.
Source: Bollywoodlife.com
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