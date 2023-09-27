Top 10 dialogues of Salman Khan As Tiger

Tiger 3 teaser: Salman Khan is back as the agent Tiger, with a very important message for his country. We get you all his popular dialogues.

Aparna Parihar

Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2023

Salman Khan As Tiger

“Mera naam Avinash Singh Rathore hai par aap sabke liye mai Tiger hoon”

Source: Bollywoodlife.com

Tiger 3 Popular Dialogue

“Jab tak Tiger maraa nahi tab tak tiger haaraa nahi”

Source: Bollywoodlife.com

Tiger As Enemy No 1

“Aaj aap sabko bataya jaa raha hai ki Tiger aapka dushman hai, Tiger gaddaar hai, Tiger is enemy number 1”

Source: Bollywoodlife.com

Seeks Validation

“20 saal ki service ke baad mai India se apna character certificate maang raha hoon”

Source: Bollywoodlife.com

Is Tiger A Desh Bhakt?

“Mere bête ko mai nahi India bolega ki uska baap kya tha – gaddar ya desh bhakt”

Source: Bollywoodlife.com

Will Tiger Survive The Mission?

“Zinda raha toh aapki khidmat mei haazir nahi toh Jai Hind”

Source: Bollywoodlife.com

Tiger Zinda Hai Dialogue

“Shikaar toh sab karte hain lekin Tiger se behtar shikaar koi nahi karta”

Source: Bollywoodlife.com

Tiger Zinda Hai

"Usman, agar tujh mein dum hai, toh ab tu mujhe rok ke dikha."

Source: Bollywoodlife.com

Ek Tha Tiger

Saath chalna hoga ... zinda ya murda

Source: Bollywoodlife.com

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