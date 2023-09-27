Top 10 dialogues of Salman Khan As Tiger

Tiger 3 teaser: Salman Khan is back as the agent Tiger, with a very important message for his country. We get you all his popular dialogues.Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2023
“Mera naam Avinash Singh Rathore hai par aap sabke liye mai Tiger hoon”Source: Bollywoodlife.com
“Jab tak Tiger maraa nahi tab tak tiger haaraa nahi”Source: Bollywoodlife.com
“Aaj aap sabko bataya jaa raha hai ki Tiger aapka dushman hai, Tiger gaddaar hai, Tiger is enemy number 1”Source: Bollywoodlife.com
“20 saal ki service ke baad mai India se apna character certificate maang raha hoon”Source: Bollywoodlife.com
“Mere bête ko mai nahi India bolega ki uska baap kya tha – gaddar ya desh bhakt”Source: Bollywoodlife.com
“Zinda raha toh aapki khidmat mei haazir nahi toh Jai Hind”Source: Bollywoodlife.com
“Shikaar toh sab karte hain lekin Tiger se behtar shikaar koi nahi karta”Source: Bollywoodlife.com
"Usman, agar tujh mein dum hai, toh ab tu mujhe rok ke dikha."Source: Bollywoodlife.com
Saath chalna hoga ... zinda ya murdaSource: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!