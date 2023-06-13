Top 10 Bollywood film dialogues with double meaning

Here's taking a look at Bollywood film dialogues that are considered to have double meaning.Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2023
'Ek Thi Rajesh Khanna ki Haathi Mere Saathi aur ek meri hai Haath hi mere saathi'Source: Bollywoodlife.com
'Jitni tu garam hai utna tera bistar naram hai'Source: Bollywoodlife.com
'Tumko yaad kar kar ke haath dukh gaya hamara'Source: Bollywoodlife.com
'Holi khelne ka shauk hai par teri pichkari mein dum nahi'Source: Bollywoodlife.com
'Kundan ke pajame ka nada itna dhila nahi Bindiya ki tere boluse ke do hukh pe khul jaye.'Source: Bollywoodlife.com
Chatur's entire speech including the line 'Stunn hota sabi ke paas hai, sab chupa ke rakte hai, detaa koi nai' falls here.Source: Bollywoodlife.com
'Jhana Chahe kisi bhi desh ka ho but danda Hindustani hona chahiye'.Source: Bollywoodlife.com
Gunda had many double meaning dialogues including 'Mera naam hai Bulla rakhta hun khulla'.Source: Bollywoodlife.com
'Aajkal pyar naukrani jaisa ho gaya hai, aata hai bel bajata hai, kaam karta hai aur chala jata'Source: Bollywoodlife.com
'Tum ladki mein sabse pehle kya dekhte ho - Woh toh depend karta hai na, ki ladki aa rahi hai ki jaa rahi hai'Source: Bollywoodlife.com
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