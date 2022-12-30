Top 10 Bollywood stars whose birthplace isn't India 

Did you know Deepika Padukone, Alia Bhatt were not born in India? Here's list.

Nikita Thakkar

Source: Bollywood

Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez was born in Bahrain and then moved to Sri Lanka.

Source: Bollywood

Alia Bhatt

Alia Bhatt was born in London.

Source: Bollywood

Katrina Kaif

Katrina Kaif was born in Hong Kong.

Source: Bollywood

Deepika Padukone

As per reports, Deepika Padukone was born in Denmark.

Source: Bollywood

Nora Fatehi

Nora Fatehi is a Canadian actress, model and more.

Source: Bollywood

Amy Jackson

2.0 actress Amy Jackson was born in Britain.

Source: Bollywood

Imran Khan

Jaane Tu Ya Jaane Naa actress was born in Wisconsin, USA.

Source: Bollywood

Sunny Leone

Sunny Leone was born in Sarnia, Canada.

Source: Bollywood

Evelyn Sharma

Evelyn Sharma's birthplace is Frankfurt, Germany.

Source: Bollywood

Nargis Fakhri

The Rockstar actress was born in Queens, New York.

Source: Bollywood

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