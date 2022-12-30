Top 10 Bollywood stars whose birthplace isn't India 

Did you know Deepika Padukone, Alia Bhatt were not born in India? Here's list.Source: Bollywood
Jacqueline Fernandez was born in Bahrain and then moved to Sri Lanka.Source: Bollywood
Alia Bhatt was born in London.Source: Bollywood
Katrina Kaif was born in Hong Kong.Source: Bollywood
As per reports, Deepika Padukone was born in Denmark.Source: Bollywood
Nora Fatehi is a Canadian actress, model and more.Source: Bollywood
2.0 actress Amy Jackson was born in Britain.Source: Bollywood
Jaane Tu Ya Jaane Naa actress was born in Wisconsin, USA.Source: Bollywood
Sunny Leone was born in Sarnia, Canada.Source: Bollywood
Evelyn Sharma's birthplace is Frankfurt, Germany.Source: Bollywood
The Rockstar actress was born in Queens, New York.Source: Bollywood
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