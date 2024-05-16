Top 10 famous Bollywood celebs who are divorcees
| May 16, 2024
Aamir Khan and Kiran Rao announced their separation in July 2021 after 15 years of marriage.
Farhan Akhtar and Adhuna Bhabani divorced in April 2017 after 16 years of marriage.
Saif Ali Khan and Amrita Singh, married in 1991, and divorced in 2004 due to family conflicts. Saif is now married to Kareena Kapoor.
Malaika Arora and Arbaaz Khan were married in December 1998 and divorced in 2017 after 18 years of marriage.
Hrithik Roshan and Sussanne Khan married in December 2000 and divorced in November 2014 after 14 years of marriage.
Arjun Rampal and Mehr Jesia separated in November 2019 after 21 years of marriage.
Karisma Kapoor and Sunjay Kapur divorced in 2014 after marrying in 2003.
Rhea Pillai and Sanjay Dutt divorced in 2005 after marrying in 1998.
Anurag Kashyap and Kalki Koechlin divorced in 2013 after marrying in 2011.
Himesh Reshammiya and Komal divorced in June 2017 after 22 years of marriage.
