Top 10 highest paid Hollywood actors in 2024

Janhvi Sharma Source: Bollywoodlife.com | Apr 26, 2024

Adam Sandler reportedly gets paid around 73 million dollar.

Source: Bollywoodlife.com

Matt Damon reportedly gets around 43 million dollar.

Source: Bollywoodlife.com

Ryan Gosling gets paid around 43 million dollar reportedly.

Source: Bollywoodlife.com

Denzel Washington pays around 24 million dollar reportedly.

Source: Bollywoodlife.com

Jason Statham reportedly gets paid around 41 million dollar.

Source: Bollywoodlife.com

Leondardo DiCaprio gets paid arpund 41 million dollar reportedly.

Source: Bollywoodlife.com

Friends actor Jennifer Aniston gets paid around 42 million dollar reportdly.

Source: Bollywoodlife.com

The handsome man of Hollywood Tom Cruise reportedly erans 45 million dollar.

Source: Bollywoodlife.com

Margot Robbie reportedly charges around 59 million dollar.

Source: Bollywoodlife.com

Ben Affleck gets paid around 38 million dollar reportedly.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Top 8 films on Netflix, Amazon Prime and other OTT which are a wholesome package

 

 Find Out More