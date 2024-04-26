Top 10 highest paid Hollywood actors in 2024
Janhvi Sharma
| Apr 26, 2024
Adam Sandler reportedly gets paid around 73 million dollar.
Matt Damon reportedly gets around 43 million dollar.
Ryan Gosling gets paid around 43 million dollar reportedly.
Denzel Washington pays around 24 million dollar reportedly.
Jason Statham reportedly gets paid around 41 million dollar.
Leondardo DiCaprio gets paid arpund 41 million dollar reportedly.
Friends actor Jennifer Aniston gets paid around 42 million dollar reportdly.
The handsome man of Hollywood Tom Cruise reportedly erans 45 million dollar.
Margot Robbie reportedly charges around 59 million dollar.
Ben Affleck gets paid around 38 million dollar reportedly.
