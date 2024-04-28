Top 10 highest-paid Kannada actors

Nishant Source: Bollywoodlife.com | Apr 28, 2024

Yash, one of the most famous Kannada actor, known for the K.G.F series earns 60-100cr per movie.

Darshan Thoogudeep, famous for his role in Saarathi, he earns 20-25cr per movie.

Sudeep, a multifaceted Kannada actor, known for Eega, earns 10-25cr per movie.

Puneeth Rajkumar known as Appu, he earns about 15cr per movie.

Rishab Shetty who is well known for Kantara also earns 15cr per movie.

Upendra, an actor, director, and politician as well earns 10-15cr per movie.

Dhruva Sarja, an actor known for Bahaddur, earns 10cr per movie.

Veteran actor from a film family, Shivarajkumar earns 8cr per movie.

Rakshit Shetty, an actor, writer, and filmmaker, earns 5-10cr per movie.

Sri Murali, well known for his movie Ugramm, earns 7cr per movie.

