Pushpa star's nickname is Bunny.Source: Bollywood
Rashmika Mandanna's relatives call her Monisha.Source: Bollywood
RRR star is fondly known as Tarak or Young Tiger.Source: Bollywood
Samantha Ruth Prabhu's fans fondly call her Sam.Source: Bollywood
Baahubali stars' nickname is Darling.Source: Bollywood
Mahesh Babu is known as Prince of Tollywood.Source: Bollywood
Kajal Aggarwal's nickname is Kaju.Source: Bollywood
Ram Charan is reportedly also known as Cherry.Source: Bollywood
Vijay Thalapathy's mother once revealed that his nickname is Jo.Source: Bollywood
Nayanthara's hubby Vignesh Shivan fondly calls her Kanmani, Gold and lot more.Source: Bollywood
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