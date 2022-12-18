Allu Arjun

Pushpa star's nickname is Bunny.

Nikita Thakkar

Source: Bollywood

Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna's relatives call her Monisha.

Source: Bollywood

Jr NTR

RRR star is fondly known as Tarak or Young Tiger.

Source: Bollywood

Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu's fans fondly call her Sam.

Source: Bollywood

Prabhas

Baahubali stars' nickname is Darling.

Source: Bollywood

Mahesh Babu

Mahesh Babu is known as Prince of Tollywood.

Source: Bollywood

Kajal Aggarwal

Kajal Aggarwal's nickname is Kaju.

Source: Bollywood

Ram Charan

Ram Charan is reportedly also known as Cherry.

Source: Bollywood

Vijay Thalapathy

Vijay Thalapathy's mother once revealed that his nickname is Jo.

Source: Bollywood

Nayanthara

Nayanthara's hubby Vignesh Shivan fondly calls her Kanmani, Gold and lot more.

Source: Bollywood

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