Top 7 actresses who worked with Aamir, Salman and Shah Rukh Khan
Janhvi Sharma
| Oct 06, 2024
Madhuri Dixit did a film Saajan with Salman Khan, Dil Toh Paagal Hain with Shah Rukh Khan and Dil with Aamir Khan.
Madhuri Dixit has time and again impressed fans with her acting skills and expressions.
Kajol worked with all three Khan.
Kajol worked with all three Khan. She did Baazigar with SRK, Pyaar Kiya Toh Darna Kya with Salman and Fanaa with Aamir.
Karisma Kapoor was paired with Aamir in Raja Hindustani, Dil Toh Pagal Hai with SRK and Biwi No.1 with Salman.
Rani Mukerji did Chori Chori Chupke Chupke with Salman.
Rani Mukerji did Paheli with SRK, Ghulam with Aamir.
Preity G Zinta did Veer Zaara with SRK, Dil Chahta Hai with Aamir and Jaan-E-Maan with Salman.
Kareena Kapoor did 3 Idiots with Aamir, did Bodyguard with Salman and Ra.One with SRK.
Anushka Sharma did PK with Aamir, Sultan with Salman and Rab Ne Bana Di Jodi with SRK.
