Top 7 actresses who worked with Aamir, Salman and Shah Rukh Khan

Janhvi Sharma Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2024

Madhuri Dixit did a film Saajan with Salman Khan, Dil Toh Paagal Hain with Shah Rukh Khan and Dil with Aamir Khan.

Source: Bollywoodlife.com

Madhuri Dixit has time and again impressed fans with her acting skills and expressions.

Source: Bollywoodlife.com

Kajol worked with all three Khan.

Source: Bollywoodlife.com

Kajol worked with all three Khan. She did Baazigar with SRK, Pyaar Kiya Toh Darna Kya with Salman and Fanaa with Aamir.

Source: Bollywoodlife.com

Karisma Kapoor was paired with Aamir in Raja Hindustani, Dil Toh Pagal Hai with SRK and Biwi No.1 with Salman.

Source: Bollywoodlife.com

Rani Mukerji did Chori Chori Chupke Chupke with Salman.

Source: Bollywoodlife.com

Rani Mukerji did Paheli with SRK, Ghulam with Aamir.

Source: Bollywoodlife.com

Preity G Zinta did Veer Zaara with SRK, Dil Chahta Hai with Aamir and Jaan-E-Maan with Salman.

Source: Bollywoodlife.com

Kareena Kapoor did 3 Idiots with Aamir, did Bodyguard with Salman and Ra.One with SRK.

Source: Bollywoodlife.com

Anushka Sharma did PK with Aamir, Sultan with Salman and Rab Ne Bana Di Jodi with SRK.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Bigg Boss Season 1 to 17: full list of winners over the years

 

 Find Out More