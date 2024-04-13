Top 9 Bollywood couples who had court marriages

Apr 13, 2024

Dharmendra and Hema Malini eloped and married in court in 1980 amid rumors of a religion change.

Boney Kapoor married Sridevi in court in 1996 after divorcing his first wife, Mona Kapoor.

Childhood lovers Aamir Khan and Reena Dutta had to opt for a court marriage due to religious differences.

John Abraham tied the knot with Priya Runchal in court in 2018 after ending his relationship with Bipasha Basu.

Saif Ali Khan and Kareena Kapoor opted for a court wedding in 2012 followed by a grand reception.

Sanjay Dutt secretly married Manyata in a court in 2008 which was also Sanjay's third marriage.

Ranvir Shorey and Konkona Sen Sharma had a court marriage in 2010 after a long affair.

Swara Bhaskar and Fahad Ahmad eglally wed in a court ceremony in 2023 under the Special Marriage Act.

Shashi Kapoor and Jennifer Kendal married in a court in July 1958, despite being against Jennifer's father's wishes.

