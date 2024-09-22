Top 9 Bollywood stars who started their career with a flop film, but are successful now
Janhvi Sharma
| Sep 22, 2024
Aishwarya Rai Bachchan, Akshay Kumar and more celebs who started with flop films.
Kareena Kapoor Khan made her debut with Refugee.
Aishwarya Rai Bachchan made her debut in Hindi film industry with Aur Pyaar Ho Gaya.
Amitabh Bachchan was seen in Saat Hindustani.
Rani Mukerji was seen in Raja Ki Aayegi Baaraat.
Sonam Kapoor was seen in Saawariya with Ranbir Kapoor.
Ranbir Kapoor made his debut with Sonam Kapoor in Saawariya.
Shraddha Kapoor made her debut in Teen Patti.
Katrina Kaif started her career with a flop film.
Akshay Kumar started his career with Saugandh.
