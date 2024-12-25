War 2, Sikandar and Sitaare Zameen Par; Most anticipated Indian films of 2025
Kangana Ranaut's much-awaited film Emergency will release in theatres on January 17, 2025.
Produced by Sajid Nadiadwala and directed by AR Murugadoss, Sikandar stars Salman Khan with Rashmika Mandanna in lead roles. The film will release during Eid 2025.
Aamir Khan's next film Sitaare Zameen Par will release in theatres by mid-2025.
Alia Bhatt and Sharvari Wagh to star in the Yash Raj Films’ next Spy Universe movie Alpha which will release in theatres on December 25, 2025.
Rishab Shetty will be seen in the Hombale Films' film Kantara: Chapter 1 which will be released on October 2, 2025.
Vicky Kaushal starrer Chhava will release in theatres in February 2025 which is a biographical drama on Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Maratha Emperor and the son of Shivaji Mahara.
Kamal Haasan starrer Thug Life with Silambarasan TR is a gangster drama directed by Mani Ratnam and co-produced by Raaj Kamal Films International and Madras Talkies. The film will release in theatres on June 5, 2025.
Ram Charan and Kiara Advani starrer Game Changer directed by S Shankar to release in cinemas on January 10, 2025.
The Raja Saab starring Prabhas, Malavika Mohanan, Nidhhi Agerwal, Riddhi Kumar, Varalaxmi Sarathkumar, Jisshu Sengupta, and Brahmanandam in main roles will release on April 10, 2025.
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari starring Janhvi Kapoor, Varun Dhawan, Rohit Saraf, Sanya Malhotra, Akshay Oberoi and Maniesh Paul will hit theatres on April 18, 2025.
Hrithik Roshan and Jr NTR starrer War 2 will release in theatres on August 14, 2025.
