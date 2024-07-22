Mirzapur season 3 and other Top 10 most watched OTT originals in India on Netflix, Prime Video and more
| Jul 22, 2024
Bigg Boss OTT season 3 has been watched for 7.3 mins on JioCinema.
Bad Cop is watched on 3.0 mins on Disney Plus Hotstar.
House of the Dragon on JioCinema is watched on 3.3 mins.
Showtime on Disney Plus Hotstar is watched on 3.4 mins.
Mirzapur season 3 is available to watch on Prime Video and has been watched on 4.3 mins.
The Boys season 4 is available to watch on Amazon Prime Video. It is watched for 4.9 mins.
Commander Karan Saxena on Disney Plus Hotstar has been watched for 5.3 mins.
36 Days on Sony Liv is watched for 2.5 mins.
Wild Wild Punjab on Netflix is watched for 4.4 mins.
Tribuvan Mishra CA Topper on Netflix is watched for 2.6 mins.
