Top 10 Indian multi-lingual movies to watch on OTT

The Baahubali series directed by S.S. Rajamouli was released in various languages including Telugu, Tamil, Hindi, and Malayalam. On Hotstar.

RRR was another masterpiece from S.S. Rajamouli which was released in languages like Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, and Kannada. On Netflix.

2.0 starring Rajinikanth and Akshay Kumar was released in three languages including Tamil, Telugu, and Hindi. On Prime Video.

Prabhas’ Saaho was released in 2019 in four languages including Telugu, Tamil, Hindi, and Malayalam. On Netflix.

Yash’s KGF series was launched in languages like Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, and Malayalam. On Hotstar.

Shah Rukh Khan starrer Dil Se.. was released in languages like Hindi, Tamil, and Telugu. On Netflix.

Ala Vaikunthapurramuloo is a Telugu movie that was dubbed in Tamil, Hindi, and Malayalam. On Netflix.

Aishwarya Rai starrer Ponniyin Selvan was released in languages like Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam and Kannada. On Prime Video.

Kabali starring Rajinikanth was released in Tamil, Telugu, Hindi, and Malayalam. On Prime Video.

Fantasy thriller Eega was released in languages like Telugu, Tamil, Hindi and Malayalam. On Netflix.

